أوباميانغ لاعب بروسيا دورتموند يدخل التاريخ في الدوري الألماني

أصبح الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم بروسيا دورتموند، الهداف الأفريقي التاريخي للدوري الألماني.

وبات أوباميانغ الهداف الأفريقي التاريخي بالمشاركة مع الغاني توني يبواه، المهاجم السابق لآينتراخت فرانكفورت، برصيد 96 هدفًا لكل منهما.

ويقدم أوباميانغ مسيرة رائعة مع دورتموند؛ حيث حصل على لقب هداف البوندسليغا في الموسم الماضي برصيد 31 هدفًا، كما سجل 11 هدفًا في الموسم الحالي، من بينها الهدف الأول لدورتموند، خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ضيفه شالكه 4 /4، أمس السبت.

ولكن الرقم القياسي، الذي سجله أوباميانغ بالأمس، تزامن مع طرده في الدقيقة الـ72 لحصوله على الإنذار الثاني.