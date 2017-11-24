المدرب المعتزل هيتزفيلد يكشف موقفه من العودة إلى بروسيا دورتموند

استبعد المدرب المعتزل أوتمار هيتسفيلد عودته لتولّي تدريب فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، وذلك ردًا على ما ردّدته وسائل إعلام حول أن النادي ربما يطلب خدماته كحلٍّ مؤقت.

ويعاني بروسيا دورتموند تحت قيادة المدير الفني الهولندي بيتر بوس الذي يواجه ضغوطًا كبيرة قبل مباراة الديربي المقررة أمام شالكة غدًا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا)، حيث تراجعت نتائج بروسيا دورتموند في الفترة الأخيرة ولم يحقق الفريق سوى انتصار واحد خلال آخر 9 مباريات له في كل المسابقات.

أما بايرن ميونخ حامل لقب البوندسليغا، فقد استعاد توازنه وحقق انطلاقة قوية جديدة مع عودة مدربه السابق المخضرم يوب هاينكس من الاعتزال لتولّي مسؤولية الفريق حتى نهاية الموسم، وذلك بعد إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

واستبعد هيتزفيلد (68 عامًا)، الذي يصغر هاينكس بـ 4 أعوام وقاد بروسيا دورتموند للقب الدوري في 1995 و1996 ودوري الأبطال في العام التالي، عودته إلى التدريب من جديد.

وقال هيتسفيلد في تصريحات نشرتها صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الجمعة إن “قراري لا يزال قائمًا، لن أعود إلى العمل التدريبي”.

وأضاف هيتسفيلد، الذي قضى فترتين ناجحتين أيضًا في تدريب بايرن ميونخ، والذي قاد الفريق للفوز بدوري الأبطال و 5 ألقاب في البوندسليجا، أنه يفكر “في حالته الصحية وفي عائلته”.

وتابع بقوله إنني “أعيش بشكل جيد، وبالتأكيد لم أعد أريد أو أحتاج تلك الضغوط مجددًا”.

وقال هيتسفيلد إن فريق بروسيا دورتموند تحت قيادة بيتر بوس إنه “لا يزال جيدًا للغاية”، ويمكنه تحقيق انطلاقة جديدة قوية إذا نجح في الفوز على شالكة.