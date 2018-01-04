أنطونيو كونتي يحدد هدف تشيلسي في الميركاتو الشتوي

يبحث الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي عن مهاجم ليكون بديلًا للإسباني ألفارو موراتا المهاجم الأول للفريق والوحيد الذي يملك ثقة المدرب الإيطالي رغم تواجد البلجيكي ميشي باتشواي الذي يلازم دكة البدلاء.

وحسب صحيفة “صن” فإن المدرب الإيطالي يرغب في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي آندي كارول لاعب ويستهام يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية ليكون بديلًا للمهاجم الإسباني.

ويلازم المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا دكة بدلاء فريقه ويستهام وينتهي عقده صيف 2018 وهو ما يجعل ثمنه في السوق في المتناول.

وأضاع كونتي فرصة التعاقد مع الإسباني فيرناندو لورينتي الصيف الماضي حين فضّل الدولي الإسباني التوقيع لفريق توتنهام في اللحظات الأخيرة.

ويرغب أندي كارول في اللعب أساسيًا وسجل لأول مرة هذا الموسم وكان في لقاء ويست بروميتش ألبيون حيث كان وراء فوز فريقه 2/1

وفي حال التعاقد مع المهاجم الإنجليزي فإن الدولي البلجيكي ميشي باتشواي سيخرج معارًا ليتمكن من كسب فرصة للعب وتقوية حظوظه في المشاركة في كأس العالم 2018 رفقة منتخب بلجيكا.