تيبو كورتوا يلمح لتجديد عقده مع تشيلسي

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، أن الحارس الكرواتي تيبو كورتوا، يتجه إلى تجديد عقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي، عقب تقارير عن رغبته في الرحيل.

وتحدثت تقارير سابقة، عن رغبة الحارس البلجيكي في العودة إلى الدوري الإسباني، من بوابة ريال مدريد، إذ سبق له اللعب لأتلتيكو مدريد معارًا من تشيلسي.

وأوضحت صحيفة “أس” الإسبانية، والمقربة من ريال مدريد، أن كورتوا لمّح إلى تجديد عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي، الذي ينتهي صيف العام 2019.

وقال كورتوا للصحيفة الإسبانية: “خلال أسابيع، سأجتمع مع مسؤولي تشيلسي، أنا سعيد في البلوز، والاتفاق أصبح قريبًا.

وأشارت صحيفة “أس”، إلى أن كورتوا سيصبح الحارس الأعلى أجرًا في التاريخ، براتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني (11.7 مليون يورو سنويًا).

وتألق كورتوا (25 عامًا)، مع أتلتيكو مدريد خلال 3 مواسم، أسهم خلالها في فوزه بلقب الدوري الإسباني (2013/2014)، والصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته، قبل أن يعود إلى تشيلسي، حيث شارك الموسم الحالي في 29 مباراة، حافظ خلالها على نظافة شباكه 13 مباراة.