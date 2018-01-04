رونالدو يفاضل بين عرض من باريس ولندن وأمريكا.. تعرّف على التفاصيل

فجّر الصحفي إيدو أغيير مفاجأة في برنامج ” El Chiringuito ” الشهير وأكد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تلقَّى 3 عروض كبيرة بأجر سنوي كبير، وأن الفرق بانتظار قرار إدارة ريال مدريد للجلوس على طاولة المفاوضات للتعاقد مع النجم البرتغالي.

ولم يعلن الصحفي الإسباني أسماء الفرق الثلاثة التي ترغب بضم أفضل لاعب في العالم 5 مرات، لكن موقع ” دون بالون ” الإسباني كشف عن الفرق، والمفاجأة أنها لا تتضمن فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وبحسب الموقع الإسباني، فإن مصير النجم البرتغالي هو ما بين باريس ولندن، وبدرجة أقل لوس أنغلوس الأمريكية.

ولا يخفي فريق باريس سان جرمان اهتمامه بالنجم البرتغالي منذ عدة مواسم، وقد يكون سببًا في صفقة تبادلية تنقل البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد، لكن المفاجأة هو اهتمام تشيلسي الإنجليزي بالنجم البرتغالي.

والظاهر أن فريق البلوز يرغب في التعاقد مع نجم بإمكانيات إعلانية كبيرة لتسويق الفريق، وتحسين صورته التجارية.

ويبقى فريق لوس أنغلوس غلاكسي مشروعًا مؤجلًا للنجم البرتغالي ربما بعد 3 أو 4 مواسم أخرى في أوروبا.