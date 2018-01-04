رغم العداء.. قائد مانشستر يونايتد يتعاطف مع دافيد سيلفا

قام الإنجليزي “مايكل كاريك” عميد فريق مانشستر يونايتد بلفتة إنسانية جميلة اتجاه الإسباني دافيد سيلفا عميد مانشستر سيتي الذي عرف مشاكل عائلية مؤخرًا غيَّبته عن الملاعب لفترة قبل أن يعود ليوضح أن الأمر يتعلق بولادة ابنه قبل الأوان، ومشاكله الصحية.

ورغم العداء الكبير بين جماهير الفريقين الجارين في مانشستر، لكن “مايكل كاريك” كتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” بمثابة رسالة لدافيد سيلفا جاء فيها: “بعض الأشياء أكثر أهمية من كرة القدم، وأتمنى لك ولعائلتك دافيد الأفضل، خاصة للطفل الجديد”.

ويغيب “مايكل كاريك” بدوره بسبب مشاكل صحية في القلب ولا يتوقع عودته للملاعب، وتشير عدة تقارير إعلامية إلى أنه مرشح ليشغل منصب في الطاقم الفني لمانشستر يونايتد.