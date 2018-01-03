سيلفا يكشف “السبب الشخصي” الذي منعه عن مباريات مانشستر سيتي (صورة)

كشف ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا عن أسباب غيابه عن تشكيلة الفريق خلال بعض المباريات الأخيرة قبل عودته لقيادة السيتي للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على واتفورد أمس الثلاثاء في البريميرليغ.

ونشر سيلفا البالغ عمره 31 عامًا بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي شكر فيه كل من اهتم بأمره وأرسل له رسائل مساندة ودعم خلال الأسابيع الماضية خاصة زملاءه بالفريق.

وأوضح في البيان قائلًا “أحب أن أشكر كل من أرسل لي رسائل مساندة ودعم منكم خلال الأسابيع الماضية خاصة المدير الفني وزملائي في الفريق”.

وأضاف بقوله “وأيضا أحب أن أشارككم فرحتي بميلاد طفلي ماتيو الذي عانى منذ ولادته من مشاكل طبية استدعت خضوعه لملاحظة يومية نظرًا لميلاده قبل الآوان”.

وكان بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قد رحّب بعودة سيلفا ومشاركته أمام واتفورد قائلًا “نحن سعداء بعودة ديفيد سيلفا، لا نعرف كم المدة التي سيبقى خلالها معنا، ولكنكم رأيتم كم هو لاعب أساسي بالنسبة لنا، ديفيد لديه الحرية في البقاء أو الرحيل عندما يريد، هذا يعتمد عليه”.

وأضاف المدير الفني الإسباني عن مواطنه “أنه يريد البقاء ومساعدتنا لأنه يحب أن يلعب للسيتي، ولكن أسرته هي الشيء الأكثر أهمية في الحياة، إذا فقدنا نقاطًا لأنه ليس معنا فليحدث ذلك، أنا لن أضغط عليه أبدًا، الأسرة هي أهم شيء ويجب أن تأتي أولًا”.

وأهدى لاعبو السيتي انتصارهم الكبير على توتنهام هوتسبير الشهر الماضي بأربعة أهداف إلى زميلهم سيلفا الذي غاب عن المباراة وعدد من المباريات الأخرى، دون الكشف عن سبب ذلك ما زاد التكهنات بشأن إصابته بمرض خطير.

لكن إعلان الدولي الإسباني عن ميلاد طفله أزاح الستار عن سبب غيابه المتكرر عن السيتي خلال الفترة الأخيرة وعودته إلى بلاده للاطمئنان على ابنه.