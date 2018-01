ترتيب الدوري الإنجليزي قبل نهاية الجولة 22

واصل فريق مانشستر سيتي حفاظه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) والتغريد منفردًا، بعد تغلبه على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 62 نقطة محافظًا على القمة، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 25 نقطة في المركز العاشر.

مانشستر يونايتد إلى 47 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بفارق نقطتين أمام حامل اللقب تشيلسي صاحب المركز الثالث بـ45 نقطة.

ليفربول حل في المركز الرابع بـ44 نقطة، ويليه توتنهام بـ 40 نقطة في المركز الخامس.

وتستأنف مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي غدًا بمباراة آرسنال وتشيلسي في قمة الجولة.

وفيما يلي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي كاملا:

Some of those results have a big impact at the bottom of the table… #PL pic.twitter.com/OVqtdPYPGW

— Premier League (@premierleague) January 2, 2018