مانشستر سيتي يواصل التحليق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على واتفورد (فيديو)

واصل فريق مانشستر سيتي حفاظه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) والتغريد منفردًا، بعد تغلبه على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة المحلية.

دخل مانشستر سيتي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر وهو ما تحقق في الدقيقة الأولى عن طريق رحيم سترلينغ.

وجاء الهدف الثاني للسيتي بالنيران الصديقة عن طريق البلجيكي كريستيان كاباسيلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين نظيفين.

ومع حلول الدقيقة 63 أضاف الأرجنتيني سيرغيو أغويرو الهدف الثالث لمانشستر سيتي.

وتمكن واتفورد من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 82 عن طريق أندري غراي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 62 نقطة محافظًا على القمة، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 25 نقطة في المركز العاشر.

يورينتي يعاقب فريقه السابق في فوز توتنهام على سوانزي

لم يتأثر توتنهام هوتسبير بجلوس هدافه هاري كين على مقاعد البدلاء حيث سجل بديله ماركوس يورينتي هدفًا في المباراة التي انتهت بالفوز 2-صفر على سوانزي سيتي القابع في المركز الأخير بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

واستمتع يورينتي، مهاجم سوانزي السابق، بمشاركته أساسيًا مع توتنهام في حدث نادر نظرًا لجلوس كين احتياطيًا لإصابته بنزلة برد ليفتتح المهاجم الإسباني التسجيل من ضربة رأس في الدقيقة 12 رغم أنه بدا في موقف تسلل عند استقبال ركلة حرة من كريستيان إريكسن.

وتحت أمطار غزيرة تحكم توتنهام في اللقاء خارج ملعبه حتى تعرض لتهديد من الغاني جوردان أيو وسدد مدافع توتنهام يان فيرتونن بالخطأ نحو مرماه لكن الكرة اصطدمت بالقائم.

ونزل كين في آخر 20 دقيقة ليصنع الهدف الثاني لزميله ديلي آلي في الدقيقة 89 وبفضل الانتصار ارتقى توتنهام للمركز الخامس متقدمًا على غريمه آرسنال.