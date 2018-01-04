المخضرم دييغو فورلان ينضم لبطل دوري هونغ كونغ

أعلن نادي كيتشي بطل دوري هونغ كونغ الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه تعاقد مع دييغو فورلان، مهاجم منتخب أوروغواي ومانشستر يونايتد السابق، قبل مشاركته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يصل فورلان إلى هونغ كونغ، الأربعاء المقبل، على أن يتم تقديمه للجمهور ووسائل الإعلام في مؤتمر صحافي رسمي للنادي في اليوم التالي.

ولم يشارك فورلان (38 عامًا) على المستوى الاحترافي منذ 2016، عندما لعب لنادي مومباي سيتي في الدوري الهندي الممتاز للعبة الشعبية.

وشارك فورلان في 112 مباراة دولية مع منتخب أوروغواي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، كما سبق له تقاسم لقب هدافي الدوري الإسباني، عندما كان في صفوف فياريال في 2005 قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد.

وسيشارك بطل هونغ كونغ في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه. وسيبدأ مسيرته في البطولة في الـ13 من فبراير/ شباط المقبل.