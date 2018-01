شاهد رد فعل مدرب تشيلسي بعد إهدار موراتا لهذه الفرصة (فيديو)

قدم ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق أمام آرسنال حيث أهدر 3 فرص سهلة للغاية، كانت كفيلة بمنح فريقه 3 نقاط مهمة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 ديربي العاصمة البريطانية لندن بين آرسنال وضيفه تشيلسي الأربعاء، في الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة، وظلت نتيجتها معلّقة حتى اللحظات الأخيرة.

وبادر “جاك ويلشير” بالتسجيل لمصلحة آرسنال في الدقيقة الـ 63، قبل أن يتعادل “إيدين هازارد” لتشيلسي في الدقيقة الـ 67 من ركلة جزاء.

وأضاف “ماركوس ألونسو” الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الـ84، إلا أن هيكتور بيليرين أحرز هدف التعادل القاتل لأرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع آرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انفعال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، الشديد بعد إهدار موراتا لفرصة سهلة للغاية.

How much did Morata cost again? ???? pic.twitter.com/aQGCRaaEQ6

— SCHOLES (@iamscholes) January 3, 2018