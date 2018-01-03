آرسنال يخطف تعادلًا مثيرًا من تشيلسي على ملعب الإمارات.. وهذا ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي 2-2 ديربي العاصمة البريطانية لندن بين آرسنال وضيفه تشيلسي اليوم الأربعاء، في الجولة 22 لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة، وظلت نتيجتها معلّقة حتى اللحظات الأخيرة.
وبادر “جاك ويلشير” بالتسجيل لمصلحة آرسنال في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل “إيدين هازارد” لتشيلسي في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.
وأضاف “ماركوس ألونسو” الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 84، غير أن “هيكتور بيليرين” أحرز هدف التعادل القاتل لآرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
قوووووووول آرسنال الأول HD #آرسنال_تشيلسي via @OM9_SR3_ pic.twitter.com/FVYcDfmOI4
— صقر | S8R (@S8R_HD21) ٣ يناير، ٢٠١٨
قووووووووووووووووول التعادل لـ تشيلسي 1-1 #آرسنال_تشيلسي via @OM9_SR3_ pic.twitter.com/Smlpn6yacb
— صقر | S8R (@S8R_HD21) ٣ يناير، ٢٠١٨
قووووووول تشيلسي الثاني #آرسنال_تشيلسي via @OM9_SR3_ pic.twitter.com/KIr4HyzOcx
— صقر | S8R (@S8R_HD21) ٣ يناير، ٢٠١٨
قوووووووووول التعادل لـ ارسنال 2-2 #آرسنال_تشيلسي via @OM9_SR3_ pic.twitter.com/4NaB6VmsAL
— صقر | S8R (@S8R_HD21) ٣ يناير، ٢٠١٨
وارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع آرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس.