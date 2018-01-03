آرسنال يخطف تعادلًا مثيرًا من تشيلسي على ملعب الإمارات.. وهذا ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي 2-2 ديربي العاصمة البريطانية لندن بين آرسنال وضيفه تشيلسي اليوم الأربعاء، في الجولة 22 لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة، وظلت نتيجتها معلّقة حتى اللحظات الأخيرة.

وبادر “جاك ويلشير” بالتسجيل لمصلحة آرسنال في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل “إيدين هازارد” لتشيلسي في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وأضاف “ماركوس ألونسو” الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 84، غير أن “هيكتور بيليرين” أحرز هدف التعادل القاتل لآرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع آرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس.