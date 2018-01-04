فينغر: كنت سأنتحر لو فاز تشيلسي على آرسنال

احتج الفرنسي أرسين فينغر على ضربة الجزاء التي منحها حكم لقاء فريقه آرسنال لفائدة تشيلسي وجاء منها هدف التعادل، لكنه في المقابل رفض لوم الحكام معتبرًا أنها أخطاء واردة في كرة القدم.

ورد المدرب الفرنسي على سؤال حول ما كان سيعمل لو سجلت الفرصة الأخيرة في الدقيقة 93، حيث تصدى تشيك لانفراد موراتا وعادت الكرة لزاباكوستا الذي سددها في القائم، :” كنت سأنتحر لو سجل تشيلسي هدف الفوز.”

وأشار المدرب الفرنسي المخضرم إلى أن اللقاء كان رائعًا بين الفريقين:” كان لقاًءا رائعًا وتعرضنا لقرار خاطئ ، شعرنا بالصدمة وكان بإمكننا خسارة اللقاء لكننا كنا أقوياء ذهنيًا وتمكنا من العودة.”

وانتقد فينغر قرار الحكم حول ضربة الجزاء وقال :” كان قرارًا سيئًا ولو اعتمدنا على قرار الحكم فكل لقاء قد يشهد 10 ضربات جزاء على لقطة مثلها.”

واعتبر مدرب آرسنال أن استعمال حكم الفيديو الذي يطالب به الجميع قد يكون حلاً دون أن يعبر عن رأي صريح في الموضوع :” إنها آراء لكن حين تذهب كل الأراء لنفس المعنى ويتم تكريرها فالظاهر أنها ليست صدفة.”

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 ديربي العاصمة البريطانية لندن بين آرسنال وضيفه تشيلسي أمس الأربعاء، في الجولة 22 لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة كان عنوانها الإثارة والمتعة، وظلت نتيجتها معلّقة حتى اللحظات الأخيرة.

وبادر “جاك ويلشير” بالتسجيل لمصلحة آرسنال في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل “إيدين هازارد” لتشيلسي في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وأضاف “ماركوس ألونسو” الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 84، غير أن “هيكتور بيليرين” أحرز هدف التعادل القاتل لآرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع آرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس.