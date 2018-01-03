مباراة آرسنال وتشيلسي.. جاك ويلشر يتقدم للغانرز وهازارد يتعادل للبلوز في 5 دقائق (فيديو)

تقدم جاك ويلشر لنادي آرسنال الإنجليزي بهدف في مرمى تشيلسي، خلال قمة الفريقين في نهاية الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسدد ويشلر كرة قوية سكنت شباك كورتوا في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

ونجح إيدين هازارد في معادلة النتيجة في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وتتسم دائمًا أجواء مباراة ديربي العاصمة البريطانية لندن بين فريقي آرسنال وتشيلسي بالسخونة والإثارة مهما كان موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهو ما يفرض أجواءً مثيرة على اللقاء.

ويحتل “تشيلسي” المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين خلف “مانشستر يونايتد”، بينما يحتل آرسنال المركز السادس برصيد 38 نقطة.