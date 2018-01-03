مباراة آرسنال وتشيلسي.. لقطة طريفة للغاية بين فابريغاس وسانشيز (فيديو)‎

شهدت مباراة آرسنال وتشيلسي في ختام الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لقطة طريفة بين أليكسيس سانشيز نجم المدفعجية، وسيسيك فابريغاس نجم البلوز.

وتدخل فابريغاس على سانشيز داخل منطقة جزاء تشيلسي، وصرخ النجم التشيلي في وجه الحكم، ثم قام الثنائي باحتضان بعضهما.

ولعب الثنائي مع بعضهما بقميص نادي برشلونة الإسباني.

Wenger writes down…Fabregas’s hug calms Sanchez down. pic.twitter.com/HyBBOlB8xU — Arsenal (@DammitArsenal) ٣ يناير، ٢٠١٨

وتتسم دائمًا أجواء مباراة ديربي العاصمة البريطانية لندن بين فريقي آرسنال وتشيلسي بالسخونة والإثارة مهما كان موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهو ما يفرض أجواءً مثيرة على اللقاء المرتقب مساء الأربعاء في الجولة الثانية والعشرين للبريميرليغ.

ويحتل “تشيلسي” المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين خلف “مانشستر يونايتد”، بينما يحتل آرسنال المركز السادس برصيد 38 نقطة.