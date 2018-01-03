مباراة آرسنال وتشيلسي.. 4 أمور مهمة عن ديربي لندن المثير

تتسم دائمًا أجواء مباراة ديربي العاصمة البريطانية لندن بين فريقي آرسنال وتشيلسي بالسخونة والإثارة مهما كان موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وهو ما يفرض أجواءً مثيرة على اللقاء المرتقب مساء الأربعاء في الجولة الثانية والعشرين للبريميرليغ.

ويحتل “تشيلسي” المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين خلف “مانشستر يونايتد”، بينما يحتل آرسنال المركز السادس برصيد 38 نقطة.

ويحمل هذا اللقاء صدامًا مثيرًا بين اثنين من المدربين الكبار، وهما: الإيطالي أنتونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي وحامل لقب البريميرليغ، والفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لفريق آرسنال.

ومن المؤكد أن هناك تفاصيل عديدة ترسم ملامح هذا الصدام التكتيكي المثير بين كونتي، وفينغر، وهو ما تستعرضه شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

ندية واضحة.

يشهد تاريخ مواجهات ديربي لندن وجود العديد من أوجه الإثارة والندية، فلقاء الأربعاء يحمل رقم 193 في تاريخ مواجهات الفريقين، ويتفوق آرسنال برصيد 74 نقطة، مقابل 62 لصالح تشيلسي، مقابل 56 تعادل.

وتبقى هناك ندية آخرى بين كونتي وفينغر في مواجهة ثنائية خاصة، وتقابل المدربان 5 مرات، وفاز كونتي مرة مقابل 3 انتصارات لصالح فينجر وتعادل وحيد.

وبدأت مواجهات كلا المدربين بفوز كبير لآرسنال بثلاثية دون رد، ثم فاز تشيلسي بنتيجة 3-1 قبل أن يفوز آرسنال في نهائي كأس الاتحاد، ثم الفوز بكأس الدرع الخيرية بضربات الترجيح قبل التعادل في لقاء الدور الأول للدوري.

طريقة المدافعين الثلاثة.

يتشابه أسلوب كونتي وفينغر في الاعتماد على 3 مدافعين، وهي الطريقة التي أدخالها كونتي واعتمد عليها في الموسم الماضي ولاقت نجاحًا مميزًا.

وتحوّل فريق آرسنال إلى طريقة المدافعين الثلاثة، وهو الأمر الذي ساهم بتحسين أداء الجانرز بعض الشيء، خاصة على مستوى الأداء الدفاعي.

ويختلف الرسم التكتيكي للفريقين في خطيْ الوسط والهجوم ، فتشيلسي يلعب بخمسة لاعبين وسط الملعب، وأمامهم إدين هازارد، ثم المهاجم الصريح ألفارو موراتا.

وفي آرسنال يبقى الحال مختلفًا باللعب بثنائي ارتكاز وجناحين وصانعي لعب ومهاجم في الأمام، لتبقى الطريقة شبيهة بـ 4-3-3

الخلطة الإسبانية لكونتي.

يراهن فريق تشيلسي على الخلطة الإسبانية في تشكيلة المدرب “كونتي” والتي يعتمد عليها بشكل واضح في الموسم الحالي في وجود 4 لاعبين إسبان، هم: المهاجم ألفارو موراتا، ولاعب الوسط سيسك فابريغاس، والمدافع سيزار ازابيلكويتا، وماركوس ألونسو.

وتتجه الأنظار في خطة كونتي إلى الخط الأمامي، وبالتحديد ألفارو موراتا المنضم هذا الموسم من ريال مدريد، ويراهن عليه تشيلسي لاستغلال أخطاء دفاعات آرسنال الضعيفة، خاصة أن شباك الجانرز اهتزت في الدوري هذا الموسم 26 مرة كما أن موراتا سجل 10 أهداف، إلى جانب أن هازارد سجل أيضًا 5 أهداف.

وربما يلجأ “كونتي” إلى مثلث هجومي بوجود هازارد، والبرازيلي ويليان خلف موراتا، وقد يغامر بشكل هجومي أكبر ويلعب بالنيجيري فيكتور موزيس كجناح أيمن، وإن كانت المؤشرات تؤكد أن كونتي سيعتمد على طريقة دفاعية أكبر.

فينغر والروتين.

تبدو طريقة وأسلوب آرسين فينغر التكتيكي بمثابة روتين شبه ثابت لا يختلف كثيرًا عمّا يقدمه المدرب الفرنسي خلال الأعوام الأخيرة.

ويراهن فينغر على رأس حربة صريح، وخلفه لاعبو وسط و مهاجمون، ويبدو الحال مختلفًا هذا الموسم بوجود الفرنسي المتألق ألكسندر لاكازيت كرأس حربة صريح، وهو أفضل صفقات آرسنال هذا الموسم الذي سجل 8 أهداف.

ومع شكوى الألماني مسعود أوزيل من الإصابة، يبدو فينغر حائرًا بين أليكس إيوبي، أو داني ويلبك، للقيام بدور صانع الألعاب بجوار التشيلي أليكسيس سانشيز.

ويعوّل فينغر على ثنائي الوسط: جرانيت تشاكا، وفرانسيسكو كوكولين، من أجل منح فريقه الاستحواذ والسيطرة وسط الملعب.

وأكد محمود فايز، محلل أداء منتخب مصر، لـ”إرم نيوز” أن صراع وسط الملعب سيحسم كثيرًا من ملامح الصدام التكتيكي بين آرسنال وتشيلسي.

وأضاف: “آرسنال وتشيلسي لديهما لاعبا ارتكاز على أعلى مستوى، وسيكون لهذا الصراع كلمة السر في حسم المباراة”.