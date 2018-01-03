تقارير.. كوتينيو اختار رقم قميصه مع نادي برشلونة

يبدو أن مفاوضات انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى نادي برشلونة هذه المرة أخذت منحى أقوى من جانب إدارة البلوغرانا.

وكشفت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أن مسؤولي البارسا استقروا على منح كوتينيو القميص رقم “7” بديلاً للتركي أردا توران، لاعب خط وسط الفريق، الذي يقترب من الرحيل عن كامب نو في انتقالات يناير، خاصة أن الرقم المفضل للنجم البرازيلي يرتديه ليونيل ميسي صاحب الرقم 10.

وأوضحت الصحيفة، أن مستقبل كوتينيو يتجه نحو العملاق الكتالوني، وحال تحقيق ذلك بشكل رسمي مقابل 150 مليون يورو وفقاً للعرض المقدم من إدارة برشلونة وارتداء القميص رقم “7”، يتأكد بذلك رحيل توران إلى ميلان أبرز المهتمين بضمه حالياً.

بينما كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أعرب عن غضبه، بعد إعلان شركة “نايكي” أخيرًا، انضمام كوتينيو، إلى النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإن بارتوميو كان يحتفل بأعياد الميلاد، مع عائلته وأصدقائه، قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية، تخبره بما حدث؛ ما جعله في حالة صدمة شديدة.

وما زاد غضب بارتوميو، هو أن ممثل شركة “نايكي” في إسبانيا، صديق مقرب منه، واتصل به رئيس البارسا على الفور، ليأمره بإلغاء هذه الحملة الإعلانية، معتبرًا أن ما حدث، أمر غير لائق، حتى لو لم يكن مقصودًا.

وكانت الشركة أعلنت أن اللاعب البرازيلي، في طريقه للبارسا، إذ كتبت: “كوتينيو جاهز للتألق على ملعب كامب نو، احصل على قميص البلوجرانا وعليه اسم الساحر”.

وغاب كوتينيو عن المباريات الأولى هذا الموسم بداعي الإصابة ثم عاد ليسجل سبعة أهداف وصنع ستة في 14 مباراة بالدوري، وغاب أيضًا، عن الفوز على بيرنلي بداعي الإصابة وقد لا يشارك أمام إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة المقبل.