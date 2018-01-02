ماذا قال يورغن كلوب عن ظهور كوتينيو لاعب ليفربول خلال إعلان يروّج لقميص برشلونة؟

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إنه لم ينزعج من إعلان لشركة “نايكي” للملابس والمستلزمات الرياضية نُشر بالخطأ، وعزز شائعات انتقال صانع اللعب فيليب كوتينيو إلى برشلونة.

وذكرت “نايكي” في إعلان عبر موقعها على الإنترنت أن “فيليب كوتينيو مستعد للتوهج في كامب نو” ثم حذفته بعد وقت قصير.

وارتبط كوتينيو، وهو واحد من الرياضيين الذين يروجون لمنتجات نايكي، بالانتقال لبرشلونة الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم رغم تقديم متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني حاليًا للعديد من العروض، وعلى الأرجح سيحاول ضم اللاعب البرازيلي في الشهر الجاري.

وقال كلوب:”سمعت عن هذا الأمر، لكنني لم أعره أي اهتمام”.

وأضاف عقب الفوز 2-1 على بيرنلي الليلة الماضية:”أبلغني أحدهم بهذا الأمر، وقلت حسنًا إنها قصة جذابة”.

وغاب كوتينيو عن المباريات الأولى هذا الموسم بداعي الإصابة، ثم عاد ليسجل سبعة أهداف، وصنع ستة في 14 مباراة بالدوري.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن الفوز على بيرنلي بداعي الإصابة، وقد لا يشارك أمام إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة المقبل.