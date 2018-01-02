5 ملاحظات هامة من مباراة ليفربول وبيرنلي

جعلت الرياح والأمطار الرهيبة المهمة صعبة على ليفربول الإنجليزي، حيث كانت الأفضلية واضحة للفريق المضيف بيرنلي، في مواجهتهما بالبريميرليغ أمس الإثنين، إلا أن راغنار كلافان تحدى كل العوامل الطبيعية، وسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومنح المدافع القوي، فريق المدرب يورغن كلوب 3 نقاط إضافية، بعدما حقق الفوز قبل يومين فقط على ليستر سيتي.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن المدرب يورغن كلوب توقع التحديـ الذي سيواجهه مع منافسه الثري بيرنلي، وأتى للمباراة مستعدًا.

بعد ساعة من الإحباط وخيبة الأمل، تغلب ساديو ماني على فترة الركود، التي عانى منها ليفربول خلال المباراة، وسدد هدفًا قويًا في شباك نيك بوب، وبعد أن سجل يوهان غودموندسون هدف التعادل، سرق راغنار الفوز من بيرنلي بهدفه في الدقيقة الـ89.

وفيما يلي أهم الملاحظات حول تلك المباراة المثيرة..

1. الطقس

كان الطقس سيئًا، وغير مناسب للعب بشكل لا يصدق في “تورف مور” معقل بيرنلي، فكان من الطبيعي أن نشهد الكثير من التسديدات الطويلة أكثر من اللازم في ليلة رطبة، وعاصفة كهذه.

2. كلوب يفلت بالتغييرات

لم تساعد التغييرات الكثيرة التي أجراها يورغن كلوب في تحقيق السلاسة لأداء ليفربول؛ ولكن الخبراء أجمعوا على أن قراره بالتغيير كان حكيمًا نظرًا لقائمة المباريات المزدحمة في هذا الوقت من السنة.

ورغم أن هذه مشكلة يواجها جميع مديري الأندية الكبيرة، إلا أن كلوب مُصر على أن إستراتيجية تدوير اللاعبين ستحقق فوائد كبيرة، في وقت لاحق من هذا الموسم، فبينما تعاني الأندية الأخرى من الإصابات والتعب سيكون فريقه منتعشًا.

3. آدم لالانا يترك انطباعًا مذهلًا بعد عودته

من المثير للاهتمام، أن آدم لالانا برز كأحد أهم لاعبي ليفربول، في أول ظهور له في هذا الموسم، بعد أن تم تهميشه في الفترة الأخيرة؛ بسبب إصابة في الفخذ.

بدا لاعب خط الوسط عالي التركيز، واستعرض طاقته المعتادة، في دعم هجوم ليفربول، فضلًا عن الاستعداد للعمل مع الدفاع.

4. بن ميي

استمر مدافع بيرنلي، بن ميي، في اظهار أهميته في دفاع النادي، بعد أن توقع الكثير أن الفريق سوف يتضرر كثيرًا بسبب رحيل مايكل كين، في الصيف الماضي؛ ولكن بفضل قيادة بن يبدو أن النادي أصبح أقوى.

5. ساديو ماني يعيد اكتشاف لياقته

في مثل هذه المباريات يبرز اللاعب إما بارتكاب خطأ أو لمسة سحرية تقلب المباراة، ويبدو أن ساديو ماني قرر العودة إلى مستواه السابق، في الوقت الأمثل، حيث سجل هدفًا بطريقة ممتازة، لن تنساها جماهير ليفربول أو اللاعب شخصيًا، وهو توقيت ممتاز للعودة في ظل تراجعه خلال الفترة الأخيرة.