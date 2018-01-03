كونتي يعتزم استخدام سياسة التناوب مجددًا أمام آرسنال.. ويلجأ لليوغا لتجنب الانفعال

قال أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، إنه سيواصل استخدام سياسة التناوب في تشكيلته قبل مواجهة آرسنال، لأول مرة في ثلاث مباريات مرتقبة مع غريمه اللندني، خلال الشهر الجاري.

وحصل إيدن هازارد، وسيسك فابريغاس، على راحة، خلال فوز تشيلسي 5 – صفر على ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي، وتمكن البديلان داني درينكووتر، وويليان من التألق، وهز الشباك.

وسيكون بوسع حامل لقب الدوري الإنجليزي استعادة المركز الثاني؛ إذا فاز على آرسنال، اليوم الأربعاء، مع وجود رغبة كبيرة من كونتي في تطوير الأداء، في النصف الثاني للموسم.

وقال كونتي للصحافيين، أمس الثلاثاء: “عند اللعب أمام آرسنال كل مباراة تكون مهمة.. من المهم جدًا في خطتي إشراك جميع اللاعبين”.

وأضاف: “نؤدي عملًا رائعًا في هذه الفترة؛ لأننا نستخدم سياسة التناوب كثيرًا، وفي نفس الوقت نحقق نتائج إيجابية”.

“هدفي وصول جميع اللاعبين إلى قمة مستواهم؛ خاصة أننا الآن في النصف الثاني من الموسم، وهذا جزء مهم جدًا، لأنه يحدد مدى قدرة الفريق على تحقيق هدفه”.

وسيلعب تشيلسي في ضيافة آرسنال في استاد الإمارات دون ديفيد لويز؛ لكن من المتوقع أن يكون اللاعب البرازيلي جاهزًا أمام نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت المقبل.

وسيلعب كونتي أيضًا مع آرسنال في مباراتي ذهاب وإياب في قبل نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة هذا الشهر.

اليوغا

ولجأ المدرب الإيطالي لرياضة اليوغا، في محاولة لتهدئة انفعالاته، وتعلم الهدوء في المستقبل، والسيطرة على تحركاته الكبيرة في دكة البدلاء.

وقامت إدارة تشيلسي بجلب مدرب متخصص في هذه الرياضة لمساعدة المدرب الإيطالي، الذي قال: “هناك شخص متخصص، وأنا ممتن لفريقي، الذي تمكن من إيجاد شخص بهذا المستوى”.

وأضاف المدرب السابق ليوفنتوس: “نقوم بحركات رياضية للهدوء، والاسترخاء مدة 10 دقائق، أحب وأهتم باليوغا، ودرست عدة كتب حول الموضوع”.

وغالبًا ما ارتمى كونتي في أحضان الجماهير حين يسجل فريقه هدفًا، وأشار: “حين تكمل لقاء تشعر أنك متعب بشكل كبير؛ لكن في نفس الوقت سعيد لو كانت النتيجة فوز الفريق”.