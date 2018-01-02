كونتي: لا مكان لكيليني في تشيلسي لهذا السبب

نفى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي حامل لقب الدوري الإيطالي سعيه للتعاقد مع مواطنه جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس، مؤكدًا أن المدافع المخضرم سينهي مسيرته بين صفوف نادي السيدة العجوز.

وكان كيليني لاعبًا رئيسيًا في تشكيلة كونتي التي قادها للفوز بلقب الدوري الإيطالي بين عامي 2011 و2014 وسعى لضمه لتشيلسي لكن محاولاته لم تفلح.

ويحترم كونتي المدافع البالغ عمره 33 عامًا كثيرًا رغم أن كيليني الذي خاض 96 مباراة دولية قرر الاعتزال بعد فشل المنتخب في بلوغ مونديال روسيا في يونيو/حزيران المقبل لكنه نفى وجود أي مفاوضات مع اللاعب بداعي أنه سينهي مسيرته في يوفنتوس الذي انضم له في 2005.

وقال كونتي “يجب أن أكون أمينًا. جورجيو لاعب رائع لكني لا أعتقد أنه سينضم إلى تشيلسي لأنه يريد إنهاء مسيرته في يوفنتوس. أعتقد أنه قرار صحيح أن ينهي مسيرته بهذه الطريقة”.

ويحل تشيلسي، حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، ضيفًا على آرسنال صاحب المركز الخامس يوم الأربعاء قبل أن يواجه نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي السبت المقبل.