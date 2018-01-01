غوارديولا لا يعرف موعد عودة الإسباني دافيد سيلفا

أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه لا يعرف موعد عودة نجمه الإسباني المخضرم دافيد سيلفا، الغائب بسبب مشاكل شخصية لم يُفصح عنها.

وكانت عدة تقارير شككت سابقًا في إصابة اللاعب بمرض خطير، لكن الفريق واللاعب نفسه كذبا كل الشائعات.

وسافر سيلفا إلى إسبانيا قبل لقاء توتنهام وعاد بعده ليلعب لقاء بورنموث، ثم عاد للسفر لبلده وغاب عن لقاءي نيوكاسل وكريستال بالاس.

وأكد غوارديولا أن سبب غياب اللاعب هي مشاكل شخصية، وقال: “سيعود حين يكون جاهزًا للعب، الحياة الشخصية تبقى مهمة وقبل باقي الاهتمامات، إذن حين يعود سيكون جاهزًا للتركيز في اللعب وما علينا عمله هو انتظار ذلك”.

ويعتبر سيلفا من اللاعبين المخضرمين في الفريق الإنجليزي، وقدّم هذا الموسم مستوى مميزًا دفع إدارة الفريق لتمديد عقده حتى 2021، رغم أنه بلغ 31 عامًا.

وانتقل سيلفا إلى مانشستر سيتي صيف 2010 قادمًا من فالنسيا الإسباني.