ديفيد سيلفا يعود إلى إسبانيا فجأة ليزيد موقفه غموضًا مع مانشستر سيتي

أشارت تقارير صحفية إلى أن الإسباني ديفيد سيلفا سيغيب عن مواجهة فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في وقت لاحق يوم الأربعاء بسبب عودته المفاجئة إلى بلاده.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا للمشاركة مع الفريق أمام “بورنموث”، لكنه سرعان ما عاد إلى بلاده للمرة الثانية خلال أيام قليلة بعد غيابه عن الفوز على “توتنهام هوتسبير” بأربعة أهداف مقابل هدف بسبب وجوده في إسبانيا لأسباب شخصية.

وشارك الدولي الإسباني في التشكيلة الأساسية لمواطنه “بيب غوارديولا” يوم السبت الماضي أمام “بورنموث” بعودته للتدريبات قبل المباراة.

ويتردد أن “سيلفا” يعاني من مرض السرطان، لكن النادي ومشاركته أمام بورنموث أثبتا أنه يعاني من مشاكل خاصة تجبره على العودة إلى بلاده لفترات متقاربة.

ويسعى “سيتي” إلى الفوز على نيوكاسل من أجل زيادة فارق النقاط مع غريمه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني إلى 15 نقطة.

وكان مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني قد تعثر مساء الثلاثاء بالتعادل على ملعبه أولد ترافورد مع “بيرنلي” بهدفين لكل فريق.

والفوز الليلة يعني أن “سيتي” سيصل إلى الانتصار رقم 18 على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الفريق كتابة رقم قياسي جديد خاص بالفريق السماوي.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك إلى أبريل/نيسان 2016 عندما سجل سيرجيو أغويرو هدف “سيتي” الوحيد، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

ويملك “سيتي” سجلًا قويًا على ملعب نيوكاسل، حيث فاز الفريق السماوي في خمس مناسبات خلال آخر ست زيارات إلى سانت جيمس بارك.