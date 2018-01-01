مانشستر يونايتد يستعد لأضخم صفقة في التاريخ

يبدو أن أسعار لاعبي كرة القدم ستأخذ اتجاهًا مختلفًا، عقب انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل مقابل 222 مليون يورو.

ودفع الفريق الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة، ليصبح اللاعب البرازيلي الأغلى في تاريخ كرة القدم، لكن يبدو أن مانشستر يونايتد سيغيّر قواعد السوق من جديد من خلال التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع 300 مليون جنيه إسترليني لأتلتيكو مدريد؛ بهدف الحصول على غريزمان على أمل إنقاذ الموسم الحالي.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد صيف العام 2014 مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من ريال سوسيداد، وكان قد جدد عقده في يونيو الماضي حتى العام 2022.

وسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، الصيف الماضي، لكن حرمان أتلتيكو مدريد من إبرام تعاقدات أسهم في بقاء اللاعب مع فريقه.

وتألق غريزمان بشكل واضح مع أتلتيكو مدريد وقاده للصعود إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا موسم 2015/2016، قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام الغريم ريال مدريد، حيث أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وسجل غريزمان 7 أهداف وصنع 5 في 20 مباراة الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد، علمًا أنه يملك 90 هدفًا في 180 مباراة مع الفريق العاصمي.

واشتكى مورينيو قبل أيام من أن الفرق الأخرى تنفق أموالًا أكثر من مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعبين، رغم أن الفريق ضم بول بوغبا مقابل 89 مليون إسترليني، وروميلو لوكاكو مقابل 75.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، مقابل 59 للمتصدر مانشستر سيتي.