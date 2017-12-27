مورينيو يفسح الطريق أمام برشلونة لضم غريزمان

انسحب “جوزيه مورينيو” المدير الفني لمانشستر يونايتد من سباق التعاقد مع أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد ليفسح الطريق أمام برشلونة الساعي إلى ضم المهاجم الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

ولا يزال النادي الكتالوني يبحث عن تعزيز صفوفه خلال الانتقالات الشتوية التي تبدأ بعد أيام قليلة، وبات مهاجم فرنسا الأول هدفه الأساس خلال انتقالات يناير/كانون الثاني.

ولم يجد برشلونة البديل المناسب لنيمار عقب رحيل المهاجم البرازيلي الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان، خاصة في ظل الإصابة التي تعرض لها “عثمان ديمبلي” عقب انضمامه في صفقة قياسية من بروسيا دورتموند.

وحرص “مورينيو” على ضم غريزمان الصيف الماضي قبل أن يستقر على “روميلو لوكاكو”، لكن خلال الفترة الحالية بدا غير مهتم بالأمر لعدم اقتناعه بالسعر الذي حدده أتلتيكو لبيعه، وهو قيمة الشرط الجزائي البالغة مئة مليون يورو.

ويواجه “جوسيب ماريا بارتوميو” رئيس برشلونة وضعًا معقدًا في ظل سعي النادي إلى ضم “فيليب كوتينيو” من ليفربول أيضًا رغم رفض ناديه التفاوض بشأنه.

ورغم الرد السلبي لليفربول بشأن رحيل “كوتينيو” إلا أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي حينها سيتحتم على برشلونة دفع مئة مليون يورو لكل واحد على الأقل، وحينها سيجد نفسه يختار بين أحد اللاعبين فقط للتعاقد لضمه.

وما يزيد الأمر تعقيدًا على برشلونة أن اللاعبين الذين لا يجدون لنفسهم أي دور في تشكيلة “إرنستو فالفيردي” وقرر النادي الاستغناء عنهم لن يتم بيعهم مقابل مبالغ كبيرة، وحينها لن يستفيد النادي من قيمتهم في شراء “غريزمان” و”كوتينيو” سويًا.

كما برزت أيضًا مشكلة شكوى أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب التفاوض مع غريزمان دون إذن من النادي المدريدي، وهذه الشكوى لا شك أنها قد تعرقل الصفقة.