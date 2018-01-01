ريال مدريد يتراجع عن ضم إدين هازارد.. تعرّف على السبب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد الإسباني تراجع عن فكرة التعاقد مع اللاعب البلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ريال مدريد قرر التراجع عن فكرة ضم هازارد، ومنح الأولوية لتطوير مستوى لاعبه ماركو أسينسيو.

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية وإنجليزية باقتراب هازارد من ريال مدريد، عقب تصريح والده بأن هازارد لن يجدد عقده مع تشيلسي، على أمل تلقيه عرضًا من ريال مدريد.

ويرتبط هازارد بعقد حتى عام 2022 مع البلوز، علمًا أنه انتقل للفريق اللندني العام 2012، وأسهم في فوزه بلقب الدوري الإنجليزي مرتين.

كما برز ماركو أسينسيو الموسم الماضي مع ريال مدريد، وسجل أهدافًا حاسمة أسهمت في فوز ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

لكن تراجع عدد أهداف اللاعب الواعد، جاء بسبب قلة اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد عليه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فإن إدارة ريال مدريد ترى أن التعاقد مع هازارد سيؤثر سلبًا على أسينسيو، ولذلك فإنها ستمنح الأولوية لأسينسيو بمزيدٍ من الدقائق والعمل على تطوير مستواه، خاصة في ظل إصابة وتراجع مستوى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

ولعب أسينسيو 24 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3.