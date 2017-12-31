ريال مدريد يبدأ تجهيز عرض للتعاقد مع إدين هازارد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ريال مدريد يجهز عرضًا للتعاقد مع اللاعب البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، لضمه إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن ريال مدريد حدد عرضًا بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هازارد، الذي يعد أحد أهم لاعبي الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة.

وأثار والد هازارد الجدل قبل أيام حول استمرار نجله مع البلوز، بعد أن قال إن نجله لن يجدد عقده مع تشيلسي، على أمل الانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي بنهاية موسم 2019/2020، علمًا أنه انضم إلى البلوز العام 2012.

وأبدى هازارد البالغ من العمر 26 عامًا أكثر من مرة إعجابه بريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

ويتطلع ريال مدريد إلى إبرام صفقات قوية الصيف المقبل، مع تراجع الفريق إلى المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، والتخلي عن لاعبين مهمين الصيف الماضي.

وانتقل هازارد إلى تشيلسي العام 2012، وسجل للفريق 80 هدفًا وصنع 70 في 274 مباراة في مختلف البطولات، وأسهم في فوز البلوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين (2015 و2017).