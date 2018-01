إيقاف ناوتون مدافع سوانزي سيتي 3 مباريات بسبب التحام عنيف (فيديو)

سيتم إيقاف كايل ناوتون، مدافع سوانزي سيتي، متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال المباريات الثلاث المقبلة لفريقه، عقب مراجعة واقعة حدثت في الانتصار على واتفورد 2-1 يوم السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، أن ناوتون داس على ساق ستيفانو أوكاكا مهاجم واتفورد، ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب المباراة التي أقيمت في ملعب فيكاراج رود، الاتهام للاعب بارتكاب سلوك عنيف.

Naughty one from @Knaughts88 yesterday the ball wasn’t even there to be won but stamps straight on the player. pic.twitter.com/ZvUXGwjHba

— Lifesfootball (@Lifesfootball1) December 31, 2017