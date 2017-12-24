نادي ليفربول يتلقى ضربة قبل مباراة سوانزي سيتي بالدوري الإنجليزي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن “قائد فريقه جوردان هندرسون، سيغيب عن مباراة النادي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام سوانزي سيتي الثلاثاء المقبل، بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكان هندرسون (27 عامًا) لاعب منتخب إنجلترا خرج في بداية مباراة الجمعة، التي انتهت بالتعادل 3-3 مع آرسنال اللندني، وشارك زميله جيمس ميلنر بدلا منها.

ويشعر كلوب بالقلق بسبب هذه الإصابة، ويخشى أن يتأثر فريقه نتيجة غياب لاعب الوسط الفعال في هذه الفترة المزدحمة من الموسم.

وقال المدرب الألماني عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت “المشكلة هي أن هندرسون سيغيب بالتأكيد عن المباراة. هو خارج التشكيلة فعلًا”.