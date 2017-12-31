غوارديولا يلمّح إلى تقديم مانشستر سيتي عرضًا لضم سانشيز

ألمح المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي إلى إمكانية تقديم عرض للتعاقد مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب آرسنال في سوق الانتقالات الشتوي.

وكان سانشيز هدفًا رئيسًا لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وكان على أعتاب الفريق في آخر أيام السوق، لكن الصفقة فشلت في الساعات الأخيرة.

ويرتبط المهاجم التشيلي الذي يبلغ من العمر 28 عامًا بعقد مع آرسنال ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتعرّض البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي لإصابة اليوم الأحد وسيغيب ما بين شهر وشهرين.

وعن إمكانية التعاقد مع سانشيز بعد إصابة جيسوس قال غوارديولا: “سيكون لدينا عدة اجتماعات وسنرى الأفضل”.

وتابع المدرب الإسباني: “سانشيز يلعب الآن في آرسنال، وأعتقد أنه سيبقى هناك الآن، والأولوية لنا اليوم هو التعافي من مباراة اليوم، وأحيانًا تسألون عن هذا، لكنني لدي الكثير من الأمور في رأسي، وخلال يومين لدينا مباراة أخرى، لكن الآن أليكسيس لاعب في آرسنال”.

وأكد آرسين فينغر مدرب آرسنال مرارًا أن سانشيز باقٍ مع الفريق حتى نهاية الموسم، ما يعني أنه سيرحل مجانًا حال عدم التوصل إلى اتفاق بتمديد عقده مع الغانرز.