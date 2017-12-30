لماذا يستعجل لاعبو آرسنال رحيل أليكسيس سانشيز؟

انفجرت غرفة خلع الملابس في نادي آرسنال ضد أليكسيس سانشيز ورغبته في الرحيل عن الفريق، وعدم تجديد عقده الحالي مع المدفعجية، واتضح ذلك خلال احتفال سانشيز بأحد هدفيه في مرمى كريستال بالاس، يوم الخميس الماضي في الدوري.

وبدا أن المهاجم التشيلي يفقد أصدقاءه في صفوف الفريق، حيث احتفل معه 4 لاعبين فقط، بهدفه الثاني في مرمى كريستال بالاس في الفوز 3/2.

واللاعبون هم غرانيت شاكا، ومسعود أوزيل، وألكسندر لاكازيت، وشكودران مصطفي، بينما ذهب باقي اللاعبين إلى نصف ملعب آرسنال دون احتفالات بهدف اللاعب، الذي رفض تجديد عقده مع الفريق، وقد يوقع مع مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو في الصيف على أقصى تقدير.

حتى الجماهير طالبت بعدم مشاركة سانشيز، وطالبت بالدفع بجاك ويلشير بدلًا منه، عندما سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لآرسنال في الدقيقة الـ66.

ويحرص سانشيز البالغ من العمر “29 عامًا” على البقاء بعيدًا داخل الفريق، بعدما حرمه النادي من الانتقال إلى مانشستر سيتي في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويبدو الإحباط واضحًا على سانشيز خلال مبارياته مع آرسنال المتأخر 21 نقطة عن مانشستر سيتي المحلق في صدارة الدوري الإنجليزي؛ لكنه يواصل تألقه، وتسجيل الأهداف من أجل تأمين انتقاله إلى مانشستر سيتي، أكثر منه من أجل آرسنال، كما أنه حريص على الالتزام بتعاقداته قبل الرحيل.

ولم يكن سانشيز اجتماعيًا مع زملائه في آرسنال؛ خاصة وأنه يعتبر النادي دون المستوى، ولا يحقق طموحاته التي جاء بها من برشلونة.

وقد وافق على الانضمام للفريق، عندما وعده ارسين فينغر، المدير الفني للمدفعجية بأنه سيبني فريقًا جديدًا ينافس على اللقب، وهو الأمر الذي لم يتحقق رغم أن اللاعب يرى أنه قدّم أقصى ما لديه لتحقيق ذلك.

وسبق لسانشيز أن توج بـ6 ألقاب مع برشلونة، بما في ذلك الليغا في 2013 قبل رحيله عن الفريق في العام التالي.