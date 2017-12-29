هل كان هدفا أليكسيس سانشيز تسويقًا لنفسه أمام مانشستر سيتي؟

دافع آرسين فينغر بشدة عن سلوك أليكسيس سانشيز مشددًا على أن المهاجم التشيلي الذي أحرز ثنائية منحت آرسنال الفوز 3/2 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس أظهر التزامه المتواصل تجاه الفريق.

وقدّم المهاجم التشيلي، الذي اتهم على نطاق واسع بعدم تقديم الأداء الجيد مع آرسنال في العام الأخير لعقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، أفضل أداء له هذا الموسم.

وأبلغ فينغر الصحفيين بعد المباراة أنه ليس “خائفًا” من رحيل سانشيز، الذي أحرز ثنائية في 4 دقائق من الشوط الثاني ليقلب المباراة، في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

لكن حقيقة عودته لمستواه الرائع قبل أيام قليلة من بدء الانتقالات في يناير تثير بعض التساؤلات.

وارتبط مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز بضم سانشيز لكن مع دخول الـ 6 أشهر الأخيرة من عقده ربما ينتظر حتى الصيف ليضمه في صفقة انتقال حر.

وعبّرت مجموعة ساخرة من جماهير آرسنال عن سعادتها بأداء سانشيز الملتزم والمهاري رغم أنه ربما يمثل نوعًا من العرض بالنسبة لمانشستر سيتي أو حتى باريس سان جيرمان.

وقال فينغر للصحفيين: “دائمًا عندما لا يملك اللاعبون عقودًا طويلة الأمد تظهر الشكوك حولهم. أفضل طريقة لإظهار التزامهم هو تقديم مثل هذا الأداء”.

“شعرت أنه لعب بطريقة جيدة للغاية منذ الدقيقة الأولى وكان يركز في المباراة. هذا الجانب من سانشيز هو لاعب رائع كما نعرفه. هذا نوع الأداء الذي نريده منه”.

ورغم أن رحيل سانشيز ربما أصبح مسألة وقت أضاف فينغر “أولًا لا يعلم أي شخص ماذا سيحدث. من الصعب التكهن”.

“في الوقت الحالي نحن نركز على المباراة المقبلة واللاعبون ملتزمون ومستعدون للقتال. هذا ليس ضمانًا لبقائك في مكان ما”.

وتابع “طالما تلعب في فريق ما يجب أن تقدم أفضل ما لديك. لست متخصصًا في علم النفس”.

وقال جاك ويلشير، الذي قدّم أداءً رائعًا وصنع الهدف الثالث لآرسنال الذي أحرزه سانشيز بتمريرة مذهلة، إنه يتوقع أن يوقع عقدًا جديدًا مع النادي.

وأضاف لاعب وسط إنجلترا الذي مثل سانشيز ينتهي عقده بنهاية الموسم “المدرب قال إنه سيتحدث معي… أنا واثق من إنهاء الأمر”.