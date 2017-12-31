مانشستر سيتي يكشف مدة غياب غابرييل جيسوس

كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، مدة غياب لاعب الفريق، البرازيلي غابرييل جيسوس، بعد إصابته أمام كريستال بالاس في الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط جيسوس (20 عامًا) على الأرض في الدقيقة 22 من المباراة، وبكى بشدة ما أوحى إلى أن إصابته قوية.

لكن المدرب الإسباني قال إن جيسوس سيغيب عن مانشستر سيتي لفترة تتراوح بين شهر وشهرين.

كما عانى الدولي البلجيكي دي بروين، من إصابة عقب تدخل عنيف من جيسون بونشيون لاعب بالاس في الوقت المحتسب بدل الضائع على ملعب سيلهورست بارك ليغادر على محفة مع وضع ساقه اليمنى في دعامة.

وتعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس 0/0، ليكون التعادل الثاني للفريق دون أي خسارة.

ويملك الفريق 59 نقطة بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني.

وانضم جيسوس إلى مانشستر سيتي في يناير 2016 وأصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة غوارديولا، مفضلًا إياه على الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وسجل جيسوس 10 أهداف الموسم الحالي وصنع 4 في 27 مباراة مع مانشستر سيتي، علمًا أن رصيده 17 هدفًا في 38 مباراة منذ انضمامه للفريق