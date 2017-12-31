ريال مدريد يخطط لتوجيه ضربة قوية لنادي برشلونة عبر أوميتيتي

قالت تفارير صحفية إنجليزية إن “نادي ريال مديد يخطط لتوجيه ضربة قوية لنادي برشلونة بدفع الشرط الجزائي في عقد المدافع الفرنسي صامويل أوميتيتي البالغ 60 مليون يورو”.

وعانى برشلونة الصيف الماضي من خسارة نجمه نيمار دا سيلفا، حينما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي، وضمه لصفوفه.

وأكدت تقارير أخرى، أن مانشستر سيتي يرغب -أيضًا- في كسر عقد اللاعب بعد خسارته فان ديك لصالح ليفربول.

ويخشى جمهور نادي برشلونة من تكرار سيناريو انتقال لويس فيغو إلى ريال مدريد، في صفقة مدوية من خلال دفع الشرط الجزائي.

ويعوّل ريال مدريد على مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، لإقناع ابن جنسيته بالانضمام إلى ريال مدريد.

ويعاني ريال مدريد من تدهور واضخ في مستوى خط دفاعه هذا الموسم، إذ تتكرر غيابات سيرجيو راموس بسبب الإيقاف، فيما لم يقدم الفرنسي رافاييل فاران المستوى المميز الذي عرفته به جماهير سانتياغو برنابيو حتى الآن.

ويتوي برشلونة إقناع اللاعب بتمديد عقده مع مزايا إضافية، ومضاعفة الشرط الجزائي.