“ميسي يضيء الأنفيلد”.. جماهير نادي ليفربول ترد بطريقتها على مفاوضات برشلونة مع كوتينيو

قامت جماهير نادي ليفربول بالرد بشكل ساخر على ما حدث من قبل شركة “نايك” للملابس والأدوات الرياضية، التي كشف عن انضمام البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف فريق برشلونة، قادمًا من ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت “نايك” عبر موقعها الإلكتروني، في إعلانها عن قميص برشلونة: “فيليب كوتينيو مستعد لإضاءة كامب نو.. احصل على طقم برشلونة لموسم 2017-2018 وعليه اسم “الساحر” مجاناً حتى السادس من يناير المقبل”، في إشارة إلى قميص كوتينيو.

وبعدما ظل هذا الإعلان على الموقع مدة ساعة؛ لينتشر على شبكات التواصل الاجتماعي ويثير الجدل، قامت الشركة بإزالته دون التعليق على الأمر.

Liverpool now selling Messi 10 shirts on their site @FCBarcelona pic.twitter.com/i8aCBMdmFn

— Spion Kop (@TheKopHQ) December 31, 2017