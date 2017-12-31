بوغبا يطالب لاعبي مانشستر يونايتد بـ”الاستيقاظ”.. وإبراهيموفيتش يهاجم إعلام السويد

قال بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن فريقه بحاجة “للاستيقاظ” بعد التعادل في ثلاث مباريات متتالية في البريميرليغ.

وتواصلت نتائج مانشستر يونايتد السيئة في ديسمبر/كانون الأول بعدما تعادل للمرة الثالثة على التوالي في الدوري، إذ اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه ساوثامبتون يوم السبت ليتراجع للمركز الثالث في الترتيب خلف تشيلسي.

وبدا بوغبا محبطًا بشكل كبير في مقابلة حصرية مع قناة النادي عقب المباراة، قائلا: “بالطبع كنا نريد الفوز ولم نخسر، ولكن علينا أن نستيقظ ونعود للانتصارات. المباريات الثلاث الأخيرة التي تعادلنا فيها كان يجب أن ننتصر خلالها. هذا كله يجب أن يتغير أمام إيفرتون في المباراة المقبلة”.

وأضاف الدولي الفرنسي: “علينا أن نستريح لأن أمامنا يومًا واحدًا فقط للراحة قبل مواجهة إيفرتون يوم الاثنين. هذه كرة القدم حتى لو كنا سنلعب غدا يجب أن نلعب للفوز رغم أن المباراة على أرض إيفرتون. يجب أن ننسى ما حدث اليوم وغدا يوم جديد وعلينا أن نلعب للانتصار”.

وعن إصابة زميله روميلو لوكاكو في رأسه وخروجه على محفة في الشوط الأول، قال لاعب وسط يوفنتوس السابق: “عندما يكون لدينا روميلو يصنع مشاكل كثيرة للمدافعين ويترك مساحات للاعبي الوسط.. إصابته صدمة كبيرة لنا لكن لدينا البديل المناسب له”.

ومن المرجح أن يغيب لوكاكو عن المباريات فترة، كما أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب لمدة شهر بعدما أعلن جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، إصابته.

????️ @Ibra_official : "Vous dites que je suis arrogant. Mais les Français sont réputés pour leur arrogance. Je suis exactement comme vous, vous devriez m'adorer !" ???????????????? "Ma part d'ombre", un documentaire exceptionnel d'@dacourtolivier le 7 Janvier sur @canalplus ???? pic.twitter.com/8zkobuOpzw — Canal Football Club (@CanalFootClub) December 17, 2017

إبراهيموفيتش

بينما نشرت “قناة بلوس” الفرنسية جزءًا آخر من الحوار الذي أجراه اللاعب السابق الفرنسي أولفييه داكور مع زميله السابق في إنتر ميلان النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والذي سيذاع يوم 7 كانون الثاني/يناير على القناة الفرنسية كاملاً.

وتحدث النجم السويدي عن علاقته بإعلام بلده السويد، وأكد لداكور أنهم يهاجمونه ولا يدافعون عنه وشرح أسباب ذلك، قائلاً: “يهاجمونني لأنهم لا يتقبلون أني زلاتان إبراهيموفيتش، أنا بالتأكيد أفضل لاعب في تاريخ السويد”.

وأضاف: “ما فعلته لم يفعله أحد قبلي، الرقم القياسي في الكرة الذهبية السويدية قبلي كان 2، فزت بها 11 مرة وهو ما لم يحدث سابقًا في التاريخ ولن يحدث”.

وشدد زلاتان على أنه فعلاً متكبر، قائلاً: “ما فعلته للسويد لم يحدث في التاريخ، أنا الأفضل ولا يهم إن أعجبهم أم لا”.

وأردف: “لا يهم إن كنت متكبرًا أكثر بالنسبة لهم، لكني الأفضل وهذه هي الحقيقة”.

ووجه المهاجم السويدي كلامه للفرنسيين، قائلاً: “تقول إني متكبر، لكن الفرنسيين مشهورون بهذه الصفة، أنا بالضبط مثلكم وعليكم أن تعشوقنني”.

وطالب البعض في السويد بضرورة عودة اللاعب عن اعتزاله الدولي والمشاركة في كأس العالم في روسيا 2018، لكن جزءًا كبيرًا من الصحافة السويدية هاجم أصحاب الفكرة وطالب بمنح من جلب التأهل فرصة المشاركة أولاً.