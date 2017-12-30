تفاصيل الحالة الصحية للاعب مانشستر يونايتد لوكاكو بعد إصابته المروعة أمام ساوثهامبتون

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد، لم يغادر ملعب أولد ترافورد بعد إخراجه مصابًا خلال لقاء ساوثهامبتون، وأن الطاقم الطبي قام بإسعافه في مستشفى الملعب.

وخرج المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا مصابًا بعد اصطدامه بلاعب ساوثهامبتون ويسلي هوديت وفقد الوعي فترة، حيث تدخل الطاقم الطبي لفريق مانشستر يونايتد لإنعاشه.

وخرج اللاعب مستخدمًا قناع أوكسجين وسط تصفيقات الجماهير، لكن أحد المعلقين في قناة “BT SPORT ” أكد في تغريدة أنه لم يغادر الملعب نحو المستشفى مباشرة بل تم إسعافه داخله.

وحسب قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في حالة لوكاكو الذي فقد الوعي داخل الملعب لن يستطيع اللعب مجددًا قبل أسبوع على الأقل مما يعني غيابه عن مباراتي إيفرتون في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز الإثنين المقبل، ولقاء ديربي كاونتي في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي الجمعة المقبل.

وينتظر أن يصدر مانشستر يونايتد بيانًا حول حالة نجمه، الذي حسب تقارير إعلامية وتصريحات مدربه كان في حاجة للراحة بعد لعبه عدة لقاءات متتالية.

وقال مورينيو في تصريحاته عقب المباراة: “الإصابة التي تعرض لها لوكاكو ستؤدي لغيابه عن المباريات فترة”، بينما لم يوضح المدة التي سيبتعدها اللاعب.

وأكد المدير الفني البرتغالي أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيبتعد عن الفريق مدة شهر كامل بعد إصابته أمام بيرنلي.