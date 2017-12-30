لوكاكو يغادر مباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون محمولًا على محفة (فيديو وصور)

خرج روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، محمولًا على محفة في الشوط الأول خلال مواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعد إصابة في الرأس.

وسقط المهاجم البلجيكي، المنضم ليونايتد من إيفرتون في يوليو تموز الماضي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (101.34 مليون دولار)، أرضًا بعدما اصطدم برأس منافسه وسيلي هودت في كرة مشتركة في بداية اللقاء وتلقى العلاج بشكل فوري.

Hoedt head to head contact with Lukaku pic.twitter.com/Uq3mtYTup4 — Footy Streamers (@FootyStreamers) December 30, 2017

وبدا أن لوكاكو (24 عامًا) غير قادر على التحرك وبعد العلاج بدقائق خرج من الملعب محمولًا على محفة في الدقيقة 14 بينما كان يتنفس باستخدام قناع أكسجين. وشارك ماركوس راشفورد بدلًا من لوكاكو.

وسجل لوكاكو 15 هدفًا في كل المسابقات مع يونايتد هذا الموسم. وقبل الإصابة كان قريبًا من التسجيل لكنه وضع الكرة برأسه أعلى المرمى بعد كرة عرضية من خوان ماتا.

واحتسب الحكم ست دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الأول.