مؤشر جديد على اقتراب فيليب كوتينيو من برشلونة

كشفت تقارير صحافية إسبانية، اليوم السبت، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي، اقترب خطوة جديدة من الانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوي الذي يبدأ في يناير 2018.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من برشلونة أن كوتينيو بدأ البحث عن منزل يسكن فيع مع زوجته وطفله في المدينة الكتالونية، واعتبرت ذلك مؤشرًا على اقتراب انتقاله إلى متصدر الدوري الإسباني.

وتقدم كوتينيو (25 عامًا) بطلب الرحيل إلى برشلونة الصيف الماضي؛ لكن إدارة ليفربول رفضت الطلب، كما رفضت 3 عروض كان من ضمنها عرضًا بـ120 مليون يورو لبيع كوتينو حسب تقارير مختلفة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن كوتينيو واثق من أن إدارة الريدز ستفي بوعدها هذه المرة، وستقبل طلبه بالرحيل إلى برشلونة.

وبحسب الصحيفة؛ فإن اللاعب السابق لإنتر ميلان وإسبانيول يفضل السكن بالقرب من مواطنه باولينيو أو الأوروغواياني لويس سواريز.

ويمتد عقد كوتينو مع ليفربول إلى العام 2022، بعد أن جدد عقده مع الريدز في يناير الماضي، علمًا أنه سجل 12 هدفًا، وصنع 9 أهداف في 19 مباراة الموسم الحالي.