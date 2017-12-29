الظاهرة رونالدو يحذر كوتينيو: برشلونة يتعامل بشكل سيئ مع البرازيليين

حذر النجم البرازيلي السابق رونالدو مواطنه فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي من التسرع في الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وتشير تقارير إسبانية إلى رغبة إدارة برشلونة في التعاقد مع كوتينيو البالغ من العمر 25 عامًا، وكان ليفربول رفض أكثر من عرض من برشلونة لبيع اللاعب رغم رغبة اللاعب الواضحة في الانتقال إلى الفريق الكتالوني.

وأوضح رونالدو في تصريح نقلته صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن اللاعبين البرازيليين يقعون في قضايا ومشاكل مع إدارات برشلونة، مثل نيمار وروماريو ورونالدينيو وهو ذاته.

وأوضح رونالدو: “يتعاملون معنا بشكل سيئ رغم كل إسهاماتنا وتفانينا في العمل”.

ولعب رونالدو (41 عامًا) موسمًا واحدًا في برشلونة سجل خلاله 40 هدفًا في 46 مباراة، وأسهم في فوز الفريق بلقب كأس الملك مرة وكأس السوبر الإسباني مرة، ثم انتقل بعدها إلى إنتر ميلان ومنه إلى ريال مدريد الذي لعب معه 4 مواسم ونصف الموسم.

وأضاف رونالدو: “شعرت بسعادة أكبر وكنت أكثر ارتباطًا بريال مدريد”.

وشارك رونالدو مع ريال مدريد في 177 مباراة، سجل خلالها 104 أهداف، وأسهم في تحقيق الفريق للقب الدوري مرتين، ولقب كأس السوبر الإسباني مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم للأندية مرة.

ووجه رونالدو رسالة إلى كوتينيو قائلًا له: “لديك الخيار في الانتقال، لكن يجب التعامل جيدًا مع ليفربول حيث ينتهي عقده في 2022.

وكان كوتينيو قد جدد عقده مع ليفربول حتى العام 2022 في يناير الماضي، لكن اللاعب قدّم طلبًا إلى إدارة الفريق للسماح له بالرحيل إلى برشلونة.