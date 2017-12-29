يورغن كلوب يدافع عن سعر فان ديك

دافع يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قرار ناديه بدفع 75 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار)؛ من أجل التعاقد مع مدافع ساوثهامبتون فيرغيل فان ديك.

وسيصبح فان ديك رسميًا لاعبًا في ليفربول، بدايةً من أول يناير المقبل، في صفقة جعلته أغلى مدافع في العالم.

وكان كلوب انتقد مانشستر يونايتد لدفع 89 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بول بوغبا، ولكنه قال، اليوم الجمعة، إن ليفربول ببساطة دفع المطلوب من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وقال كلوب: “الأمر منوط بالحاجة والفرصة”.

وأضاف: “إذا كنت تريد التعاقد مع لاعب فآخر شيء أفكر فيه هو سعره، ليس هذا لأنني ألقي بالأموال في جميع الأنحاء، بل لأنني بحاجة للاعب، ليس هذا أمرًا جيدًا ولكن هذا هو السوق، يجب أن نتأقلم”.

وسارع مورينيو في تذكير كلوب بتصريحاته حول بوغبا، ولكنه قال إن السوق يقود الأسعار للارتفاع.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة: “في الواقع إذا كانوا يعتقدون أن اللاعب مناسب لهم، عليهم دفع مثل هذه الأموال، أما إذا لم يكن لديهم هذه الأموال فلن يكون بوسعهم امتلاك اللاعب، لأن هذه هي طريقة السوق الآن”.

وأضاف: “فان ديك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، هل كان أفضل من باولو مالديني أو ريو فيرديناند؟ لا يمكنك قول هذا، إنها فقط طريقة السوق- تدفع أو لا تدفع”.

وتابع: “لا يوجد انتقاد على الإطلاق على ما فعله ليفربول، إنها فقط طريقة السوق”.

ولكن بيب غوارديولا أكد أن ليفربول تعاقد مع لاعب يمكن أن يكون بارزًا.

وقال: “تعاقد ليفربول مع لاعب مذهل، فان ديك مدافع جيد للغاية، إذا قدم مستوى عاليًا في 6 سنوات ستكون صفقة رخيصة، إذا لعب بمستوى ضعيف، ستكون صفقة مغالة فيها”.