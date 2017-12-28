مدرب ليستر سيتي: فان ديك سيصبح أفضل مدافع في العالم مع ليفربول

قال كلود بويل مدرب ليستر سيتي إن فيرغيل فان ديك يملك كافة الإمكانات التي تجعله أفضل مدافع في العالم عقب صفقة انتقاله القياسية من ساوثامبتون إلى ليفربول المنافسين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واختار بويل المدافع الهولندي قائدا لساوثامبتون الذي كان يدربه الموسم الماضي فيما كافح النادي من أجل الاحتفاظ بقلب الدفاع.

وانتقل الدولي الهولندي إلى أنفيلد في صفقة قياسية أمس الأربعاء جعلته أغلى مدافع في العالم حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول دفع 75 مليون جنيه استرليني (101 مليون دولار) للحصول على خدمات فان ديك.

وسينتقل ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول بعد غد السبت بينما سينضم فان ديك لفريقه الجديد مع بداية فترة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير كانون الثاني المقبل.

وقال بويل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عن فان ديك “إنه أحد أفضل مدافعي العالم حاليا ويملك الإمكانات التي تجعله الأفضل. إنه خيار رائع لليفربول، يمكنه اللعب في العديد من الأندية الجيدة وهذه مكافأة رائعة له. في بداية الموسم كان الأمر صعبا عليه لأنه كان يريد الانضمام إلى فريق آخر لكنه سيعود لمستواه الآن.

وأضاف: “أنا سعيد من أجله ولأنه لن يتمكن من المشاركة أمامنا”.

وسيتطلع ليستر ، ثامن ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 20 مباراة، بقيادة بويل لإنهاء غيابه عن الانتصارات في اخر أربع مباريات في كافة المسابقة عند مواجهة ليفربول في أنفيلد.

وأضاف بويل عن منافسه المقبل “أنه فريق رائع يملك دفاعا ووسطا وهجوما جيدا. أنه فريق متكامل. يجب التركيز خلال المباراة وتقديم أفضل أداء لنا.

“حققنا نتائج جيدة مؤخرا أمام الأندية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير. نعشق المباريات الكبرى”.