توتنهام يستعد لكسر أرقامه في الأجور للحفاظ على هاري كين

ذكرت صحيفة ” دايلي ميل ” البريطانية، أن إدارة فريق توتنهام، مستعدة لكسر أرقامها القياسية، في أجور اللاعبين؛ للحفاظ على نجم الفريق هاري كين، من إغراءات الفرق الكبرى، بعد تألقه الكبير في المواسم الأخيرة، وتتويجه بلقب هداف سنة 2017، على حساب ميسي ورونالدو.

ويتقاضى هاري كين 110 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو رقم صغير بالمقارنة مع عدة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفكر إدارة توتنهام في تعديل عقد مهاجمها ونجمها الأول في نهاية الموسم؛ للحفاظ عليه في الفريق، وستكون رابع مرة تقوم بتعديل عقده منذ صيف 2014 .

وتحتاج الإدارة لمنح اللاعب ضعف أجره الحالي، على الأقل، والبالغ 5،5 مليون يورو في السنة، وجعله أعلى اللاعبين أجرًا في توتنهام على الأقل.

وتعرف إدارة الفريق، أن ريال مدريد يتحرك بقوة باتجاه اللاعب، ويرغب في ضمه صيف 2018، كما أن هاري كين لا يفكر في الرحيل من توتنهام، سوى نحو الفريق الملكي.

وكانت صحيفة ” أس “، قد نشرت تغريدة سابقة للمهاجم الدولي الإنجليزي، تؤكد إعجابه بريال مدريد، وتشجيعه للفريق خارج إنجلترا، وجاءت بعد الشوط الأول من لقاء بايرن ميونخ وريال مدريد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2014، والذي انتهى 3-0.

وكتب كين تعليقًا على نتيجة الشوط الأول: ” هذا يشبه لعبة الفيفا، 3 أهداف في الشوط الأول، إلى الأمام، هلا مدريد .”

ويعتمد ريال مدريد على علاقته المميزة بتوتنهام، حيث كان الفريق قد تعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بيل، وهما لاعبان يشجعان هاري كين على الانضمام لهما، الموسم القادم.

وتبقى مشكلة ريال مدريد في سعر اللاعب، حيث من المحتمل أن يطالب رئيس توتنهام، بمبلغ لا يقل عن 200 مليون يورو؛ للتخلي عن نجمه الأول، في الصيف القادم.