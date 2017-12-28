لماذا يملك هاري كين القدرة على التألق مع ريال مدريد؟

لم يتألق أي لاعب إنجليزي وأصبح نجمًا مثلما كان في البريميرليغ عند انتقاله للدوري الإسباني الليغا، إذ سبق وانتقل لاعبون بريطانيون من المشاهير إلى الليغا مثل: ستيف مكمانمان، وديفيد بيكهام، وغاري لينيكر، وغاريث بيل، لكنهم لم يتألقوا ويبرزوا مثلما كانوا في بلادهم.

لكن هذه ليست قاعدة ، فلا يوجد ما يمنع أي لاعب إنجليزي من التألق في الليغا، وقد حدث ذلك في بداية مسيرة بيل لكنه تراجع بعد سنوات قليلة ولم يحقق ما كان متوقعًا منه.

وبحسب صحيفة ماركا، قد يكون هاري كين مهاجم وهداف توتنهام هوتسبير والدوري الإنجليزي أول لاعب يمكن أن يصبح أسطورة حقيقية في الليغا؛ لأنه يملك ما يؤهله لذلك.

فلا يوجد سبب يمنع هذا المهاجم الشاب، البالغ عمره 24 عامًا من التألق في ريال مدريد خاصة وأنه بات مهاجمًا كبيرًا حقًا، وتصدّر قائمة هدافي البريميرليغ الموسم الماضي، وتفوق على المصري محمد صلاح وتصدر الهدافين في الموسم الحالي حتى الآن.

ويمكن لكين أن يسجل العديد من الأهداف، ويتمتع بذكاء واضح في التصرف داخل منطقة الجزاء ويركز على تحقيق هدفه الأهم وهو هز الشباك بشكل دائم، كما أنه يسجل بقدميه اليسرى واليمنى وبالرأس.

لكنه قد لا يكون مميزًا في مهارة معينة ما، لكنه لاعب متكامل رغم اللياقة البدنية التي قد تحرمه من أن يكون مبدعًا، لكن رغم كل شيء لا يوجد ما يمنع كين من التألق في ريال مدريد.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم صريح يزيد الفعالية الهجومية للنادي الملكي في ظل الاعتماد الكلي على كريم بنزيما الذي يعاني من تراجع شديد في مستواه منذ فترة طويلة ولا يوجد بديل كفء له.