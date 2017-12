ترتيب الدوري الإنجليزي قبل نهاية الجولة 20 (صورة)

عزز مانشستر سيتي هيمنته على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه نيوكاسل 1 / صفر اليوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة العشرين من المسابقة.

وحافظ السيتي بذلك على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الانتصار التاسع عشر له مقابل تعادل واحد.

ويسدل الستار على منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي غدًا بمباراة كريستيال بالاس وآرسنال.

ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة، ليتفوق بفارق 15 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل على ملعبه مع بيرنلي 2 / 2 أمس الثلاثاء في المرحلة نفسها.

بينما رفع تشيلسي رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الثالث بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد و4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع.

توتنهام رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال الذي يمتلك 34 نقطة في المركز السادس.

وفيما يلي الترتيب كاملًا:

How they stack up after that… pic.twitter.com/1KOZ16iu3m

— Premier League (@premierleague) December 27, 2017