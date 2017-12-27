مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل في عقر داره ويتقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي

عزز مانشستر سيتي هيمنته على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه نيوكاسل 1 / صفر اليوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة العشرين من المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 وسجله رحيم سترلينج، ليهدي مانشستر سيتي النقاط الثلاث، ويتقدم الفريق خطوة جديدة نحو منصة التتويج بلقب الدوري.

وحافظ السيتي بذلك على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الانتصار التاسع عشر له مقابل تعادل واحد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة، ليتفوق بفارق 15 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل على ملعبه مع بيرنلي 2 / 2 أمس الثلاثاء في المرحلة نفسها.