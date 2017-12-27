ستوك سيتي يحتفي بتألق رمضان صبحي في الدوري الإنجليزي (صورة)

احتفى نادي ستوك سيتي الإنجليزي بمهاجمه المصري رمضان صبحي، بعد تألقه وإحرازه لهدفين في مباراتين متتاليتين بالبريميرليغ.

ونشر حساب ستوك سيتي على موقع التدوينات المصغر “تويتر” صورتين للنجم المصري، وكتب تعليقًا: “إحساس رائع عندما تسجل في مباراتين على التوالي في الدوري الإنجليزي”.

إحساس رائع عندما تسجل في مباراتين على التوالي في الدوري الإنجليزي ???? pic.twitter.com/69y8ad7Va5 — Stoke City FC Arabic (@StokeCityAR) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان رمضان صبحي قد سجل ثاني أهدافه مع ستوك، مساء أمس الثلاثاء، أمام هدرسفيلد، بعد أن نجح في هز شباك وست بروميتيش في الجولة قبل الأخيرة.