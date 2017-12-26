رمضان صبحي يسجل هدفه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي مع ستوك سيتي (فيديو)

سجل النجم المصري رمضان صبحي هدف التعادل لفريقه ستوك سيتي في شباك هدرسفيلد في الدقيقة 60 من زمن اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب “جون سميث” ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ودخل رمضان بديلًا في الدقيقة 33 بديلًا لشاوكروس، لينجح اللاعب في معادلة النتيجة في الدقيقة 60، لكن احتفال رمضان مع الجماهير كلفه الحصول على إنذار، ولعب جو ألين كرة عرضية داخل منطقة جزاء هادرسفيلد قابلها رمضان على العارضة البعيدة مسجلًا هدف تعادل فريقه.

وكان رمضان صبحي قد سجل هدفًا في المباراة الماضية أمام وست بروميتش.

هدف رمضان صبحي في مباراة اليوم ???? Posted by ‎المحترفين المصريين Egyptian professionals‎ on Tuesday, December 26, 2017

وسجل رمضان في المباراة الماضية ضد وست بروميتش ألبيون، واليوم يعيد الكرة في “البوكسينغ داي” ضد هادرسفيلد.

ويعد رمضان ثاني مصري يسجل في البوكسينغ داي، بعد عمرو زكي الذي سجل عام 2008 ضد نيوكاسل يونايتد بقميص ويغان.

ولعب رمضان 35 مباراة بقميص ستوك من بينهم 14 مباراة في الدوري هذا الموسم مسجلًا هدفين.