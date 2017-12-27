هذا ما يخطط له هاري كين بعد التفوق على ميسي ورونالدو

بعد تحطيمه رقمًا قياسيًا مثيرًا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وتفوّقه على النجمين الكبيرين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، يتطلّع المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين نجم توتنهام إلى مزيد من الإنجازات في مسيرته خلال العام الجديد.

ووعد كين بأن يقدم مستويات وأرقامًا أفضل في مسيرته خلال 2018 بعدما أنهى 2017 بإنجاز كبير.

وصنع كين التاريخ عندما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) مساء أمس الثلاثاء ليقود توتنهام إلى الفوز الساحق 5 / 2 على ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي.

ورفع اللاعب رصيده إلى 39 هدفًا في الدوري الإنجليزي خلال 2017 بفارق ثلاثة أهداف عن الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من الأهداف يسجلها أي لاعب في الدوري الإنجليزي على مدار عام ميلادي واحد.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلًا باسم الأسطورة ألان شيرر برصيد 36 هدفًا مع بلاكبيرن في 1995 .

وقال كين : “كان عامًا رائعًا… الأمر يتعلق بتحسين المستوى في كل عام… هذا ما أفعله دائمًا على مدار مسيرتي الرياضية، وهو ما سأواصل عمله”.

وسجل كين أمس الهاتريك السادس له بالدوري الإنجليزي في 2017 ليحطم بهذا رقمًا قياسيًا آخر لشيرر.

كما أنه الهاتريك الثامن في مسيرته الكروية حتى الآن مقابل 11 لشيرر وتسعة لروبي فاولر.

وكتب شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفًا ، في تغريدة على “تويتر” ، : “قدّمت عامًا رائعًا في 2017 يا كين، أصبحت عن جدارة صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في عام ميلادي واحد بالدوري الإنجليزي، عمل رائع، عليك الاستمرار فيه”.

ووضع هذا الهاتريك كين في صدارة أبرز الهدافين مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم في أوروبا لعام 2017 .

ورفع كين أمس رصيده من الأهداف في مختلف المسابقات إلى 56 هدفًا بفارق هدفين أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وبفارق ثلاثة أهداف عن رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وقال كين : “أشعر بالفخر الشديد… هيمن ميسي ورونالدو على عالم كرة القدم لفترة طويلة كما أنهما من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، إنه لشرف كبير أن أكون في المقارنة معهما”.

ويمثل التفوق على ميسي ورونالدو إنجازًا كبيرًا لأي لاعب خاصة وأنه دخل في منافسة قوية على الفوز بلقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال النسختين الماضيتين للجائزة.

ولا يشك ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام في كون لاعبه كين ضمن أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، وقال المدرب المتألق: “هاري لاعب من طراز عالمي… بالطبع، ميسي وكريستيانو مختلفان… من الصعب أن تقول إن كين هو الأفضل، لكنه أثبت للجميع أنه من أفضل اللاعبين في العالم”.

وأضاف أن “كل أرقامه القياسية رائعة، حطم الرقم القياسي لألان شيرر في الدوري الإنجليزي وتفوق على ميسي وكريستيانو اللذين فرضا هيمنتهما على آخر سبع أو ثماني أو تسع سنوات”.