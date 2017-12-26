ماذا قال هاري كين نجم توتنهام بعد تحطيم الرقم القياسي لميسي وآلان شيرر؟

أبدى هاري كين، نجم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، سعادته بتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم النجم السابق آلان شيرر، من حيث عدد الأهداف المسجلة بالدوري الإنجليزي خلال عام واحد ، حيث رفع كين رصيده في 2017 بالدوري إلى 39 هدفًا، متفوقًا على شيرر الذي سجل 36 هدفًا في عام 1995.

وسجل كين ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال المباراة، التي فاز بها فريقه على ساوثهامبتون 5 / 2، اليوم الثلاثاء، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كين في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” :” كان من الصعب عدم التفكير في هذا الأمر، خاصة وأنني عادلت الرقم القياسي قبل بداية المباراة”.

وأضاف :” كنت أرغب في تحقيق الفوز بالمباراة، ولكن، بالطبع، أردت تسجيل الأهداف لأنني مهاجم. تحطيم الرقم القياسي شعور عظيم”.

كما أبدى اللاعب سعادته أيضًا بالحصول على لقب هداف العالم خلال العام المنقضي، حيث قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) :” مقارنتي بلاعبين مثل ميسي وشيرر أمر رائع”.

وأكد: “تسجيل هاتريك أمر رائع لأنهي به العام”.